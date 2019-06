Trump dice que México se ha aprovechado de EU

El presidente Donald Trump se quejó el domingo de que México se ha estado aprovechando de Estados Unidos pero aseguró que el abuso concluirá cuando imponga aranceles comerciales al país vecino.

El mandatario tuiteó: “Estados Unidos ha soportado bastante”.

People have been saying for years that we should talk to Mexico. The problem is that Mexico is an “abuser” of the United States, taking but never giving. It has been this way for decades. Either they stop the invasion of our Country by Drug Dealers, Cartels, Human Traffickers….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de junio de 2019