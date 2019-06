Irlandesas agreden a mexicano por hablar en español

Un joven mexicano que estudia inglés en Irlanda fue agredido el domingo 2 de junio por dos adolescentes.

Según el post publicado en redes sociales por el joven, se dirigía a casa de unos amigos para ver la final de la Champions League, en el vecindario Windy Arbour, cerca de la estación Luas.

"Llamé a mi amigo y al escucharme hablar español me dijeron:'Estas en Irlanda debes hablar ingles', las ignoré como cualquier otro haría entonces comencé a grabarlas solo por si acaso y siguieron diciéndome 'Eres un inmigrante vuelve a tu país"".

En el video se puede observar como una chica en actitud burlona le dice "tú no perteneces aquí", el mexicano responde que no, él no pertenece ahí, pero que cuál es su problema. Ella, aún en actitud de burla responde "tú no perteneces aquí, tu no naciste aquí, no deberías estar aquí".

Después de unos segundos aparece una segunda chica que se cubre el rostro y de igual forma agrede al estudiante, así pasaron varios minutos hasta que se retiran. Instantes después las mujeres regresan y continúan con los gritos.

Al final del segundo video, un chico se acerca al mexicano y le pide disculpas por la actitud de sus amigas, a lo que el mexicano responde "Lo siento, yo no tengo ningún problema, pero que puedo hacer".

El agredido, comenta FB "Me rompieron mis earphones y hasta me golpearon. En todo momento guardé la calma, si yo hubiera hecho algo seguro que me regresan en el primer avión a Mexico.

¡Que coraje!"

Un caso más de racismo, en donde el agredido no puede hacer más que quedarse parado y soportar las injurias. Uno pensaría que en una sociedad como la que tenemos, en la que la información y la cultura vuela a través de las redes sociales, la tolerancia y respeto de las personas, en especial de las más jóvenes, sería diferente.

