Naasón Joaquín García tendrá que responder por acusaciones, asegura Martí Batres

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, señaló que Naasón Joaquín García, deberá responder sobre las acusaciones que se le imputan, y que será a lo largo del proceso judicial cuando se determine, si tiene o no culpabilidad sobre el delito de pornografía infantil y abuso sexual.

Rechazó que la detención del líder de la Luz del Mundo, dañe la imagen del gobierno federal, al rentarle el Palacio de Bellas Artes, ya que para ese entonces "no se sabía" que se le investigaba por pornografía infantil, además de que Joaquín García no fue el solicitante, sino una asociación de profesionistas y empresarios.

"Si tiene alguna responsabilidad tendrá que responder por sus actos. Si se va abrir un proceso judicial, en ese proceso se determinará si tiene responsabilidades, y si las tiene, tendrá que responder como cualquier persona por ellas. Cada persona es responsable de sus actos.

"Las propias autoridades de Bellas Artes pusieron las condiciones de las características en las que se tenía que llevar el evento, y los organizadores, tal como se informó, se ciñeron a las reglas y características", precisó.

En conferencia, Batres Guadarrama dijo que en aquel concierto se lo presentaron, sin embargo, no ha sostenido ningún diálogo con Naasón Joaquín García, por lo que negó que su asistencia al acto perjudique al Senado, pues cada persona es responsable de acudir a actos de forma personal, refirió.

"Yo respondí a la invitación del senador Israel Zamora, y acudí a lo que él me dijo: sería un concierto y una ópera. En el Palacio de Bellas Artes en estricto rigor como ya lo he señalado antes, se realizó un concierto y una ópera, no tengo queja porque no se me involucro a un evento de carácter religioso, solo escuchamos música clásica", dijo el morenista.

