Ya está en Guadalajara el primer refuerzo del Atlas

Con la ilusión de triunfar en el futbol mexicano, el ecuatoriano Manuel Balda llegó este martes a la ciudad de Guadalajara. El volante ofensivo es el primer refuerzo del Atlas y luego de expresar su entusiasmo por ponerse la camiseta rojinegra, prometió dar todo por el conjunto tapatío.

“La verdad muy contento, muy agradecido con Dios ante todo por esta linda oportunidad que me está brindando y con toda la directiva del Atlas que me brindó toda su confianza desde el día uno. Muy contento de llegar a esta linda ciudad. Una vez que me comentó la idea mi agente Gonzalo Vargas, supe muy bien lo que significa esta institución en el futbol mexicano y la verdad que muy contento de que se dio. Sabemos que es un gran equipo, que siempre ha peleado por grandes cosas y vengo con muchísima ilusión”, explicó al llegar a Guadalajara.

Aunque recién llega, sabe que con el cambio de dueño, el equipo está obligado a corregir el rumbo de los últimos años. “Sí más o menos tengo una idea, me han comentado por encima el cambio que se está intentando hacer y la verdad que es muy bueno. Si es todo para bien y empezamos todos desde cero, será bueno para el equipo. El contrato es por tres años, pertenezco al Atlas y eso me pone muy contento muy agradecido”, señaló el ecuatoriano.

Finalmente, reconoció que un buen paso por México le puede abrir de nuevo las puertas de su Selección. “Gracias a Dios ya he estado en alguna ocasión en la Selección, pero obviamente que estar en el exterior, en el futbol mexicano es una oportunidad muy buena y obviamente será quizá un poco más fácil llegar a Selección. Vengo con muchísima ilusión de hacerme un lugar en el equipo, de aportar mi granito de arena y sobre todo hacer las cosas bien. De mí pueden esperar muchísima ilusión, muchísimo trabajo día a día, vengo a darlo todo por este equipo que ha confiado en mí”, finalizó en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo.

