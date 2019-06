Indigna en redes 'pastelazo' de cumpleaños a león

El video de un grupo de hombres que avientan en el rostro de un león un pastel ha indignado a usuarios de Twitter.

En el audiovisual de menos de medio minuto se encuentra al menos siete hombres en cuclillas alrededor de un león que está echado. Uno de los sujetos carga en su mano un pastel.

Tras decir unas palabras, empuja el pastel con fuerza en la cara del león, que enseguida se levanta y con sus patas intenta quitárselo del rostro.

Each and every person in this video needs to have cake thrown in their face, every hour on the hour, for the rest of their lives. Why is it so hard to #BeKindToAnimals? pic.twitter.com/JT0QSfEMLd

— Daniel Schneider (@BiologistDan) 4 de junio de 2019