Márquez revela que jugadores acabaron con rotaciones de Osorio

Un año después de la Copa del Mundo de Rusia 2018, todavía siguen saliendo a la luz detalles poco conocidos. La Selección Mexicana llegó a esa competencia con la preocupación ocasionada por las rotaciones del entonces técnico, Juan Carlos Osorio. Para sorpresa de muchos, durante dicha justa, dio continuidad al cuadro titular y Rafael Márquez reveló la razón.

El cinco veces mundialista mexicano, hoy ya retirado del futbol, ofreció una entrevista en la que explicó cómo se dieron las cosas. Fueron los propios jugadores quienes tuvieron que hablar con el estratega colombiano para que modificara su forma de dirigir. Las rotaciones ya habían provocado fracasos en el pasado, el más estrepitoso en Copa América.

Por eso, los futbolistas mexicanos preferían que se apostara por un cuadro base, que le diera continuidad y entendimiento al 11 inicial. Los jugadores lograron convencer a Juan Carlos Osorio y durante el Mundial de Rusia 2018, siete elementos fueron titulares durante los cuatro encuentro disputados por la Selección Nacional.

“Fue una petición grupal de todos para poder tener un mejor nivel y sin tantos cambios, tratar de mantener el cuadro base. Era muy difícil cambiar la mentalidad u opinión, pero al final creo que hubo resultados”, explicó Rafael Márquez durante una charla con Grupo Radiocentro.

“Me tomaba mucho en cuenta para cierta toma de decisiones. Él decidía qué hacer, pero símbolo había muchos momentos en los cuales me preguntaba por alguna situación particular de cómo veía al equipo. Me preguntaba lo que pensaba y de manera directa, como siempre me manejo, le daba mi punto de vista”, añadió el cinco veces mundialista.

A pesar de que no hubo rotaciones, el resultado fue el mismo: por séptima Copa del Mundo consecutiva, la Selección Mexicana se quedó en la ronda de octavos de final. La eliminación llegó a manos de Brasil, que venció al Tri por 2-0, en la ciudad de Samara. A pesar de la continuidad de un cuadro base, el anhelado quinto partido no llegó.

