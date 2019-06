Beyoncé empuja a mujer por 'coquetear' con su esposo Jay-Z

Tal parece que toda la belleza, el talento y ser considerada una de las personas más influyentes del mundo no son suficientes para Beyonce, pues eso no le impidió sentir celos de su esposo el rapero y productor Jay- Z en pleno partido de basquetbol.

Y es que el comportamiento de la intérprete en la cancha durante el Juego 3 de las finales de la NBA sorprendió a más de uno luego de que una mujer se inclino para conversar con el cantante.

El material que prueba la actitud de la cantante fue compartido por la cuenta oficial de la cadena deportiva ESPN, con lo que queda claro que la atención de todos fue más allá de lo que estaba ocurriendo en la cancha.

En el breve video se ve a la cantante, de 37 años, haciendo todo lo posible para disfrutar el partido deportivo, sin embargo, constantemente se ve interrumpida por Nicole Curran, la esposa del dueño de Golden State Warriors, Joe Lacob, quien se cruza entre la intérprete y su marido para disfrutar de una charla con el rapero.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 😎 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn

— ESPN (@espn) June 6, 2019