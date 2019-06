Nosotros no necesitamos a México, asegura Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió de nueva cuenta contra México respecto a la imposición de aranceles si no frena la entrada de migrantes centroamericanos, durante una entrevista con la cadena Fox aseguró que: “Nosotros no los necesitamos, ellos nos necesitan a nosotros”.

Ante la pregunta de que si le preocupa que sus amenazas incidan en la negociación del T-MEC, dijo que no porque México necesita a Estados Unidos, además de que nuestro país le ha robado a Estados Unidos 32 por ciento de su negocio automotriz.

When asked if the tariffs will affect the US-Mexico alliance, President Trump asks "how do you define ally?" pic.twitter.com/TPZ7NwLHKs

— Jason Campbell (@JasonSCampbell) June 7, 2019