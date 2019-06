Estados Unidos suspende aplicación de aranceles a México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se suspende la aplicación de aranceles de 5 por ciento a las mercancías mexicanas que se venden en ese país.

A través de Twitter escribió: “Me complace informarles que los Estados Unidos de América han llegado a un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por los Estados Unidos el lunes, contra México, quedan por la presente suspendidas indefinidamente”.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 8, 2019