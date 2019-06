“No son profesionales”, responde López Obrador a Moody's

Tras la respuesta de Moody's al presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre la variable corrupción en sus perspectivas económicas, el mandatario manifestó su desacuerdo con sus dictámenes al asegurar que sus objetivos no han sido profesionales.

“Esta bien la economía. No estamos de acuerdo con los dictámenes de la calificadora, vuelvo a reiterar que están utilizando una metodología caduca, del periodo neoliberal, que no incluye la variable corrupción, entre otras cosas, no han sido profesionales, objetivos”, sostuvo en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Aseguró que al revisar lo que respondió ayer la calificadora Moody's -que señalaron que que sí tomaban en cuenta la corrupción, pero ésta prácticamente iba a ser eterna- dijo que estaban muy equivocados.

“Puedo asegurar que ya no hay corrupción tolerada en México, tenemos esas discrepancias, desde luego respetamos su punto de vista, pero sentimos que no son profesionales, que no fueron objetivos y que tan es así que Pemex no tienen ningún problema para reestructurar su deuda, ninguno, sobran ofertas con mejores garantías es el informe que tengo”, manifestó.

'Se hicieron de la vista gorda'

El mandatario demandó que en administraciones pasadas, las calificadoras “se hicieron de la vista gorda” cuando hubo desmantelamiento y gran corrupción en Petróleos Mexicanos.

“Y a los 5 meses se dan cuenta que estaba Pemex, entonces, ¿por qué el silencio complice tanto tiempo?, entonces, con todo respeto es hablar con claridad y siempre con la verdad “, sentenció.

Argumentó que en seis meses de su gobierno, las calificadora s no han tomado en cuenta que “se está trabajando en la producción de 22 campos petroleros y en un tiempo récord se estabilizó la producción en Pemex”.

“En seis meses que la tendencia era a la baja y a finales de este año empezamos a producir mas, entonces, eso lo saben los financieros y por eso no tenemos ningún problema para reestructurar la deuda de Pemex en buenos términos”, aseguró.