No puedo permitir que se atente contra la economía de México: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no puede permitir que se atente contra la economía del país, como lo pretendía hacer el gobierno de Estados Unidos con la aplicación de aranceles a productos mexicanos, así lo aseguró desde Tijuana, Baja California, en donde se realizó el evento de defensa de la dignidad de México.

“Soy un pacifista convencido, inspirado en Gandhi, en Luther King, En Nelson Mandela; sin embargo, como jefe del estado mexicano no puedo permitir a nadie atentar contra la economía de nuestro país, menos que se imponga una medida humillante para la nación. Afortunadamente se impuso la política sobre la confrontación, hubo voluntad del presidente Donald Trump, para quien no levanto un puño cerrado, sino una mano abierta y franca” , aseguró.

También agradeció el apoyo que tuvo desde distintos sectores de la población, de los gobernadores del país, así como de la clase empresarial, quienes defendieron la dignidad de la nación.

“Lo que sigue es cumplir los compromisos, reforzar la frontera sur de México, aplicar la ley y respetar los derechos humanos, concretar los proyectos en Centroamérica; desde la semana próxima ofreceremos ayuda humanitaria, oportunidades de empleo, educación, salud y bienestar a quienes esperen su resolución de asilo en Estados Unidos en nuestro país”.

















Agregó que actualmente alrededor de 36 millones de mexicanos viven en Estados Unidos, de los que 15 millones han nacido en México, todos ellos aportan a la cultura y economía de ese país, pues desarrollan 30 por ciento de las actividades agrícolas, otro 20 por ciento trabaja en la industria de la construcción y 15 por ciento en el turismo; todos ellos envían remesas a México por 33 mil millones de dólares cada año.

“En contraparte, en México residen un millón 200 mil estadounidenses, son los dos países con el mayor intercambio demográfico del mundo, así como la nación vecina es el principal destino de las exportaciones mexicanas; nuestra nación es el mercado más importante para las exportaciones de Estados Unidos”.

Salimos con la dignidad intacta

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo que tras la negociación con el gobierno de Estados Unidos para echar abajo la aplicación de aranceles, México salió con la dignidad intacta, pues se consiguieron varios objetivos de los que se tenían planteados.

“No ganamos todo, decirlo sería una mentira, pero logramos el principal objetivo: que no haya tarifas a partir del lunes, salimos con la dignidad intacta. Aunque fuimos pacientes, no dejamos de plantear las preocupaciones y argumentos de México para persuadir al gobierno de Estados Unidos para que no se impusieran aranceles”.

Dijo que si se hubieran aplicado dichas tarifas, que empezaría con el cinco por ciento, se afectaría la inversión, además de que se podrían perder alrededor de 900 mil empleos; lo cual también hará inviable que se firmara un tratado de libre comercio

“No sólo sería el impacto del cinco por ciento, sino cambiar un sistema donde hay libre comercio por otro en donde hay fijación unilateral de Estados Unidos, lo que llamamos una guerra comercial, el presidente estaba muy preocupado por los empleos que se perdería y la posibilidad de no ratificar el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá”, agregó.

