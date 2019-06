Trump asegura que México comprará más productos agrícolas a EU

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró hoy que México comprará "grandes cantidades de productos agrícolas" a EU, aparentemente como parte del acuerdo bilateral alcanzado este viernes para evitar la imposición de aranceles estadounidenses a todos los productos mexicanos.

"¡MÉXICO HA ACCEDIDO A EMPEZAR INMEDIATAMENTE A COMPRAR GRANDES CANTIDADES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS DE NUESTROS GRANDES AGRICULTORES PATRIÓTICOS!", escribió Trump en mayúsculas a primera hora en su cuenta oficial de Twitter.

MEXICO HAS AGREED TO IMMEDIATELY BEGIN BUYING LARGE QUANTITIES OF AGRICULTURAL PRODUCT FROM OUR GREAT PATRIOT FARMERS!

