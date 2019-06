Claudio Suárez pide a la Federación disminuir número de extranjeros

El fracaso de la Selección Sub 20 en el Mundial de Polonia ha puesto a provocado la reflexión en el el medio futbolístico nacional. Claudio Suárez, el hombre que más veces vistió la camiseta del Tricolor, asegura que una de las causas es el exceso de extranjeros en la Liga MX, lo que le resta oportunidad a los jóvenes mexicanos. Por eso, pide a la Federación Mexicana de Futbol que ponga solución a dicho problema.

“La verdad es complicado saber exactamente qué fue lo qué pasó. Los clubes también no prestan a los jugadores con tiempo, en este caso Ramírez era complicado para el por ejemplo con el caso de Macías que llegó prácticamente bajándose del avión para jugar, además de futbolistas que pudieron estar en esa Sub-20 y parece que no los cedieron los clubes. Ahí también es de los dueños de no apoyar al entrenador y aparte (Diego) Ramírez para mí no tenía la experiencia para dirigir a una Selección como la Sub 20”, aseguró.

“Lo hemos hablado que es una problemática tener tantos extranjeros, están quitando oportunidades a los jóvenes, a los jugadores mexicanos y eso lo van a resentir finalmente las Selecciones. Esos procesos de menores, de Sub-17, Sub-20 de repente se pierden porque llegan a un tope y si no tienen oportunidades en primer equipo, por el tema de los extranjeros, pues se van perdiendo. No llevan ese proceso que deberían llevar, ahí existe un problema. Tendría que buscar la Federación cambiar ciertos reglamentos para poder tener esas oportunidades los jóvenes y el futbolista mexicano”, sentenció Suárez.

Por otra parte, lamentó que hoy algunos futbolistas se nieguen a ir al Tricolor. “Entiendo, es respetable la decisión de cada jugador, porque cada uno tiene diferentes motivos. Creo que en nuestra época también pasaba lo mismo, había muchos problemas administrativos, había muchas cosas que igual no estábamos a gusto, pero bien o mal ahí estábamos los que nos tocó estar en la época de los 90. Ahora, es triste que ya rechacen a la Selección. Tendrían que los directivos sentarse con algunos, empezar a negociar y poner un reglamento bien establecido”, concluyó Claudio Suárez.

