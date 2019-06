Asesinan a importante funcionario de Tlaquepaque cuando salía de la presidencia

Un funcionario de alto nivel del ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque fue asesinado a balazos la tarde de este lunes cuando se disponía a abordar su vehículo, que había dejado en un estacionamiento a cuadra y media de la presidencia municipal.

El occiso es Israel Ramírez Camacho, coordinador general de Administración e Innovación Gubernamental de Tlaquepaque, quien habría recibido cuando menos tres impactos de bala, dos de ellos en la cabeza.

El secretario del Ayuntamiento, Salvador Ruiz, mencionó que el funcionario acaba de salir de una junta en la presidencia municipal y se dirigía al colegio de su hija para recogerla. El funcionario acudió a un estacionamiento en la calle Morelos, entre Carrillo Puerto y Álvaro Obregón, y justo cuando se alistaba para abordar su coche Mercedes Benz en color gris oscuro, un solitario sujeto se le acercó por la espalda y lo baleó.

"Nosotros no tenemos indicios, no sabemos de algún enemigo en especial (que tuviera), no sabemos que hubiera tenido amenazas, no le conocemos algo que pudiera haberlo involucrado a llegar a esto (…) Llevaba dos años o más de dos años aproximadamente trabajando con nosotros —¿Ningún problema habían tenido con él?— Los problemas son normales, él manejaba personal, manejaba despidos, manejaba contrataciones, ninguno que pudiéramos suponer en este momento que pudiera llegar a estas consecuencias”, señaló el secretario.

El occiso quedó aún con su mochila a la espalda y junto a una bolsa de plástico en la que llevaba comida.

El responsable huyó en una motocicleta, aunque también aseguraron una bicicleta negra abandonada a dos cuadras, en Carrillo Puerto y Donato Guerra.

Se informó que el funcionario, entre 2013 y 2017, trabajó fue titular del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza; y antes, de 2011 a 2013, director de área en Inspección de Reglamentos en el Ayuntamiento de Zapopan.

