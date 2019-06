Denuncian atentados en contra de la Iglesia de la Luz del Mundo

Integrantes de la Iglesia de la Luz del Mundo denuncian que tras las detención del dirigente de la congregación, Naasón Joaquín García, se ha desatado una campaña de odio hacia los feligreses. Tan sólo en Jalisco se documentan ya 150 incidentes, que van desde agresiones verbales, hasta ataques físicos e incluso vandalismo en centros de culto.

Este lunes, abogados de la Iglesia de la Mundo acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para presentar tres quejas más por incidentes en planteles educativos. Se ha reportado que en algunas escuelas, alumnos han sido molestados incluso por profesores y directivos. Con estas tres nuevas querellas, suman 10 las presentadas a lo largo de este fin de semana.

“Lo que hemos nosotros recibido, documentado, con narración de hechos, con datos aportados y todo, son alrededor de 150, no obstante lo anterior, los demás, hemos respetado su derecho de no presentar la denuncia o de no valorarlo ellosen su momento si la presentan o no la presentan”, señaló Jalid Blanco Coria, uno de los abogados que acudió a presentar la querella ante la CEDHJ. También se presentaron 12 quejas ante la Secretaría de Educación Jalisco por estos mismos hechos.

No sólo se han registrado incidentes en planteles, también se documenta discriminación laboral, como el caso de una empleada doméstica que fue despedida después que informó a sus superiores que era de la Luz del Mundo, pero también ataques físicos.

Si bien los incidentes comenzaron el martes, tras el arresto en Estados Unidos de Naasón Joaquín,

Adrián Calvillo Delgado, vocero de la congregación, explicó que además de las publicaciones en redes sociales, los incidentes han escalado hasta el espacio público.

Recientemente se reportó una agresión sexual contra una mujer en Presa Sanalona y Nazaret, donde el atacante además se mofó de la víctima por ser de la Luz del Mundo. Además, sujetos pintarrajearon dos templos de la congregación, a uno en Loma Dorada le rayaron la frase “Violadores”.

Emiten medidas cautelares

Ante los incidentes de discriminación en la planteles educativos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió medidas cautelares para garantizar que se respeten los derechos de alumnos y feligreses de la Iglesia de la Luz del Mundo. Las medidas cautelares van recomendadas principalmente a la Secretaría de Educación Jalisco.

“De acuerdo con el artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, giren por escrito, atentas instrucciones a supervisores, inspectores y directores de los planteles educativos que forman parte de la Secretaría de Educación para que se garantice el derecho que tiene todo estudiante, así como toda persona a la libertad de convicciones, éticas, de conciencia y de religión y a tener y adoptar en su caso la de su agrado”, señaló el primer visitador de la CEDHJ, Eduardo Sosa Márquez.