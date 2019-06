Helicóptero se estrella contra rascacielos de Manhattan; hay un muerto

El accidente aéreo en el que un helicóptero de impactó contra un rascacielos en Manhattan, sólo dejó una víctima mortal, confirmaron las autoridades de Nueva York.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 13:43 horas a la altura del número 787 de la séptima avenida, cuando, aparentemente por cuestiones climatológicas, el piloto tuvo dificultades para aterrizar la aeronave.

Se confirmó que a bordo del helicóptero solo viajaba el piloto y que en la parte del edificio que sufrió el impacto no había personas.

"Me han informado del accidente del helicóptero en Nueva York. Fenomenal trabajo de nuestros GENIALES equipos de emergencia que están actualmente en la escena. ¡GRACIAS por todo lo que hacen 24/7/365!", escribió Donald Trump en su cuenta de twiter.

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 10, 2019