Jair Pereira rompe el silencio: “Estoy triste por las formas”

Jair Pereira fue parte fundamental en el equipo que, dirigido por Matías Almeyda, ganó cinco títulos, en la época más brillante de Chivas desde el Campeonísimo. Pero hoy, la directiva decidió sacarlo del equipo por la puerta de atrás. No entró en planes y, a diferencia de otros transferibles que están con el equipo en Cancún, se le ordenó trabajar por separado en Verde Valle.

En sus palabras se asoma el dolor. Este lunes confesó su pesar. “La verdad sí estoy triste por las formas, pero sabiendo que es futbol y entrenando aquí lo que me corresponde hoy en día. Me dijeron que me presentara hoy (lunes) y me pusieron ahí a un preparador físico para empezar a hacer yo mis cosas, viendo qué es lo que va a seguir, esperando noticias. Tranquilo porque sé que siempre he dado todo por este club, la verdad estoy muy agradecido con Chivas y con la gran afición que tenemos”, señaló.

“Ahora esperar, hoy en día no te podría dar un adelanto de las cosas que pueden venir, porque justo son esas semanas de negociación y ver qué puede pasar. Mientras, trabajando y preparándonos bastante bien”, agregó Jair Pereira este lunes, al salir de Verde Valle, donde trabaja en solitario.

Apenas hace unos meses, aceptó bajar su sueldo con tal de quedarse a cumplir el sueño de retirarse con la camiseta de Chivas. Hoy, incluso se arrepiente de eso. “A veces sí te puedes arrepentir de muchas cosas, de saber que te iban a tratar así… no te lo esperas nunca. Hoy en día lo único que quiero expresar son bendiciones para este club, para su gente, la verdad no tengo nada en contra de nadie. He aprendido que a veces es así y por más que uno quiera, las cosas no son muchas veces como uno se lo espera, pero es válido para los que toman decisiones”, finalizó Pereira, en palabras para la cadena Univision.

