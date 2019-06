Si legisladores mexicanos no aprueban acuerdo, volverán aranceles: Trump

La madrugada de este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó sobre otra parte acuerdo con México que requiere de la aprobación del Congreso de la Unión y amenazó que de no ser ratificado, los aranceles regresarán.

Sin abundar en los detalles, el magnate señaló que se trata de un arreglo que EU ha buscado durante años.

“Hemos firmado y documentado totalmente otra parte muy importante del acuerdo de Inmigración y Seguridad con México, uno que Estados Unidos ha estado buscando durante muchos años. Será revelado en un futuro no muy lejano y necesitará una votación del cuerpo legislativo mexicano”, escribió a través de su cuenta de Twitter

“No anticipamos un problema en la votación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles se restablecerán”, amagó.

….We do not anticipate a problem with the vote but, if for any reason the approval is not forthcoming, Tariffs will be reinstated!

