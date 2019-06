Mike Pence confirma prohibición de bandera LGBT+ en embajadas de EU

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, admitió que su Gobierno prohibió que la bandera del arcoiris, que identifica a los colectivos homosexuales, ondeara en las embajadas estadounidenses en otros países porque eso es algo reservado a la enseña nacional.

"Tengo conocimiento de que el Departamento de Estado indicó que en el asta de nuestras embajadas solo debe izarse una bandera y esa es la bandera de Estados Unidos", dijo Pence en la noche del lunes en una entrevista con la cadena de televisión NBC News.

"Y yo apoyo eso", añadió.

A principios del mes se generó una controversia después que algunas embajadas de Estados Unidos en el exterior solicitaran el despliegue de la bandera con los colores del arcoiris, convertida en un emblema de los colectivos homosexuales, transexuales, bisexuales y otros.

NBC News citó a diplomáticos estadounidenses, no identificados, según los cuales el Gobierno del presidente Donald Trump negó la autorización para ese despliegue.

Según el diario The Washington Post, pese a la prohibición, varias embajadas izaron la bandera con motivo del "mes del orgullo" que celebran los movimientos LGTB+ (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales y no identificados).

El embajador estadounidense en Nepal, Randy Berry, quien fuera enviado especial del Gobierno del presidente Barack Obama para los derechos humanos de estos colectivos, incluso colocó en la cuenta de Twitter de la Embajada una foto en la que aparece rodeado por el personal de la misión diplomática vestido con colores múltiples.

Las misiones diplomáticas en Seúl, Corea del Sur y en Chennai, en India, distribuyeron boletines de prensa y videos que muestran la bandera arcoiris en el exterior de sus edificios.

The United States Embassy in New Delhi is lit up in #Pride colors to celebrate #PrideMonth. #LGBTPrideMonth pic.twitter.com/v6gxzAps8a

— U.S. Embassy India (@USAndIndia) June 4, 2019