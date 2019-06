López Obrador apoya a Claudia Sheinbaum

Durante un evento en la alcaldía Gustavo A. Madero, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su apoyo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, tras revelar que algunos ‘grandulones la maltratan’.

Te puede interesar: Captan a Claudia Sheinbaum viajando en el Metro

“No está sola, no está sola, no está sola”, dijo el presidente al encabezar una porra para la funcionaria entre los asistentes al evento de la entrega de Programas Integrales de Bienestar en la GAM.

Lo anterior, tras revelar que “hay veces que la maltratan mucho unos grandulones ahí, abusivos, ventajosos”, pero la defendió diciendo:

“No está sola. Tiene el apoyo del presidente de la República y del pueblo de la capital, de la Ciudad de México”.

López Obrador dijo sentirse muy tranquilo en la Ciudad de México debido al cargo que actualmente desempeña Sheinbaum Pardo en la capital.

“Me siento muy tranquilo en la ciudad, porque tenemos una extraordinaria jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum”, expresó.

No hay divorcio entre pueblo y gobierno

En el acto llevado a cabo este martes, el mandatario aseguró que no va a haber divorcio entre pueblo y gobierno.

“Es gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Ya se hizo este acto simbólico en esta plaza donde no nos permitían llevar a cabo una reunión, porque, la verdad, estaban muy soberbios, mareados, echados a perder. No cabe duda que cuando no hay principios, no hay ideales el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos”, dijo.

Tras manifestar lo anterior, AMLO hizo una consulta a mano alzada entre los presentes al preguntar cómo se ha portado Francisco Chíguil, el alcalde de Gustavo A Madero a lo que la mayoría coincidió en que sí está trabajando.

“Ya te la llevaste. Muy bien”, dijo.

También puedes ver: