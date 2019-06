Inauguran la colonia Trump en los Altos del Golán

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció hoy la construcción de un asentamiento llamado Altos de Trump en el territorio sirio ocupado del Golán, en honor al presidente estadounidense, Donald Trump aunque solo será establecido cuando se forme el nuevo gobierno tras los comicios de septiembre.

En una reunión de Gabinete descrita como festiva y llevada a cabo de manera extraordinaria en los Altos del Golán ocupados a Siria en la Guerra de los Seis Días de 1967, el Gobierno en funciones israelí aprobó el establecimiento de una colonia que llevará el nombre de Donald Trump, que en marzo reconoció la soberanía israelí sobre el Golán, un territorio ocupado según las resoluciones de la ONU y anexionado unilateralmente por Israel en 1981.

"Estamos ante un día histórico", expresó Netanyahu, quien enfatizó la importancia de "construir una nueva comunidad en los Altos del Golán, algo que no se hacía hace muchos años".

El mandatario agregó que la creación de la nueva colonia es un acto sionista y de asentamiento y una manera de honrar a Trump, a quien describió como un "gran amigo del Estado de Israel" y suyo personal y le agradeció nuevamente por haber reconocido la soberanía israelí sobre esos territorios.

Establishing a new community in the Golan Heights named after a friend of Israel, US President @realDonaldTrump . A historic day! 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/lvG8MJxtxq

Netanyahu mencionó además que este acto tiene una importante carga simbólica y representa la continuación del control israelí del Golán, donde aseguró seguirán construyendo y desarrollándolo para todos sus ciudadanos.

A la ceremonia, realizada en el territorio mismo donde se creará el asentamiento y en el cual se inauguró un gran cartel con el nombre "Altos de Trump", acudió también el embajador estadounidense en Israel, David Friedman, que expresó su gratitud por la decisión, agradeció la reunión gubernamental allí, y calificó la creación del asentamiento como un gesto "merecido y ante todo muy apreciado" que representa la fortaleza de la alianza entre ambos países.

Israel controla desde la Guerra de los Seis Días de 1967 dos tercios de los Altos del Golán a Siria, y la comunidad internacional no reconoce su soberanía en ese territorio, que el país se anexionó en 1981 unilateralmente y sin el reconocimiento de la comunidad internacional.

La resolución de la ONU 242 (de 1967) recuerda a Israel "la inadmisibilidad de la adquisición de territorio por medio de la guerra", mientras que la 497 (de 1981) considera "la decisión israelí de imponer sus leyes, jurisdicción y administración en los Altos del Golán Sirios ocupados nula, inválida y sin efecto internacional legal".

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!🇺🇸🇮🇱 https://t.co/OUcf6s98UX

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 16, 2019