Sandoval reconoce que no se ha mostrado al máximo con Chivas

Llegó al equipo cuando todavía era técnico Matías Almeyda, pero hasta ahora, su rendimiento ha quedado lejos de la expectativa. Walter Gael Sandoval reconoce que no pudo mostrar todo su potencial en el pasado, pero confía en que el futuro inmediato, con la confianza que le brinda el entrenador Tomás Boy, será completamente distinto.

“Soy consciente de que no he podido mostrar al máximo mis cualidades. Sé lo que dejé de hacer y lo que he tenido que afrontar, pero creo que el apoyo y respaldo que Tomás me ha hecho sentir me compromete a esforzarme aún más por retomar mi mejor versión. Por algo estoy en Chivas y espero responder a la confianza del técnico y del club”, explicó el jugador rojiblanco.

Además, aplaudió el arribo de refuerzo. “Es bueno que lleguen nuevos compañeros, la competencia interna lo único que hace es que el grupo sea más fuerte, que tenga más y mejores herramientas para que los jugadores siempre busquemos estar en nuestro mejor nivel individual. Llegadas como la de Oswaldo Alanís son muy buenas, su trayectoria y capacidad no están en duda, es una gran incorporación”, aseveró.

Finalmente, aseguró que el trabajo realizado durante el tiempo que queda antes de comenzar el Torneo Apertura 2019 será fundamental para al fin explotar su talento con Chivas. “Una buena pretemporada puede hacer la diferencia, porque es el momento de poner bases sólidas que nos permitan durante los partidos que se vienen correr ese minuto extra, tener más piernas que el rival para poder ganar los partidos y sacar adelante el problema del descenso. Obviamente eso también nos ayudará a retomar la confianza de nuestra afición. Estamos enfocados en trabajar al máximo todos los días para poder sumar puntos desde el principio del torneo”, concluyó Walter Gael Sandoval.

