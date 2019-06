Luego de Oribe Peralta, Chivas va por más refuerzos

Chivas amarró su tercer refuerzo. Este lunes soltó la “bomba” del verano al anunciar a Oribe Peralta como nuevo jugador rojiblanco. Pero ahí no termina todo, ahora el equipo que dirige Tomás Boy buscará asegurar otras contrataciones que sirvan para apuntalar el plantel de cara al Torneo Apertura 2019, en el que buscará alejarse del descenso.

El defensa Oswaldo Alanís y el portero Antonio Rodríguez son los otros refuerzos ya confirmados. La directiva de Chivas se enfocará ahora en cerrar la contratación de otros futbolistas. Entre las posibilidades, la más avanzada era la del zaguero central Antonio Briseño. Pero el tema se ha trabado un poco debido al salario que pretende el defensor.

Para nadie es un secreto que la economía del Guadalajara no atraviesa por su mejor momento. Y recientemente, acordó un sueldo importante para Oswaldo Alanís. Si bien el equipo no tuvo que gastar en comprarlo, pues llega gratis como jugador libre, sí tuvo que ofrecerle un salario que lo coloca entre los tres mejor pagados del equipo.

Así, aumentar la nómina no es algo que la dirigencia esté muy dispuesta a hacer. Por eso, el “estira y afloja” con Briseño continúa, en busca de alcanzar un acuerdo lo más pronto posible. “Es importante que se vayan dando las circunstancias a favor, como diría no me acuerdo quién: ‘que los planetas se alineen’ para que todo salga bien. Vamos a ver qué mas puede hacer la directiva, está trabajando muy puntualmente. Están trabajando duro, vamos a ver, yo siempre estoy confiado en que las cosas van a salir”, explicó el técnico Tomás Boy.

En horas recientes, se soltó el rumor de que Pablo Barrera estaba entre las opciones para reforzar a Chivas. Sin embargo, José Luis Higuera, director general del equipo tapatío, aseguró que es “100 por ciento mentira” cualquier tipo de interés por el veterano de Pumas. El mismo directivo aseguró que es falsa también la posibilidad de que Jürgen Damm llegue al Guadalajara.

Por quien sí se han sostenido pláticas con Tigres es por Jorge Torres Nilo. Sin embargo, el problema en este caso es similar: el veterano lateral izquierdo percibe un sueldo muy elevado en el equipo regiomontano. Chivas no está en condiciones de contratar jugadores tan costosos.

Mundialista Sub 20, al San Luis

Por otra parte, la directiva de Chivas anunció este lunes que el joven atacante Diego Hernández, mundialista Sub 20 en Polonia 2019, se va al Atlético de San Luis. La operación es a préstamo.

