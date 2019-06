El grave deshielo en Groenlandia queda registrado en foto viral

Una foto tomada por un investigador del Instituto Meteorológico Danés (DMI) en el noroeste de Groenlandia que alerta sobre la situación del deshielo en el Ártico se ha hecho viral en las últimas horas por su impacto.

La imagen muestra un trineo avanzando por el hielo derretido, con las patas de los perros sumergidas en el agua en el fiordo de Inglefield, y fue tomada el pasado día 13 por Steffen M. Olsen, cuando iba a recoger instrumental de monitoreo oceonográfico y meteorológico en el hielo marino.

"Las comunidades de Groenlandia (territorio autónomo danés) dependen del hielo marino para el transporte, caza y pesca. Eventos extremos, en este caso inundación del hielo al derretirse la superficie de forma abrupta, exigen mayor capacidad predictiva en el Ártico", escribió el científico en su cuenta de Twitter.

Communities in #Greenland rely on the sea ice for transport, hunting and fishing. Extreme events, here flooding of the ice by abrupt onset of surface melt call for an incresed predictive capacity in the Arctic @BG10Blueaction @polarprediction @dmidk https://t.co/Y1EWU1eurA

