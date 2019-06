Encuentran a oso polar hambriento a kilómetros de su hábitat

View this post on Instagram

По информации полиции утром белого медведя усыпят и далее переправят в зоопарк Красноярска. Информация от МЧС…) Я очень рад, что всё так хорошо заканчивается! Красивый мишка, но очень опасен в данной ситуации… ⠀ Мне не понятно, каким же образом этот медведь смог пройти такое расстояние, через весь Таймыр, и ни на кого не нарвался! Он должен был дорогой встречать многих охотников. Кстати, такая же история произошла и в 70-е годы. Тогда, примерно в этом же месте, возле склада взрывчатки, тоже оказался белый медведь. Я писал об этом случае ранее. И тогда все тундровики поражались, как он смог пройти через участки многих охотников и его никто не увидел! Ни медведя, ни его следов! Какая- то мистика…