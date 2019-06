Higuera asegura que no habrá más americanistas en Chivas

En un sector de la afición de Chivas existe gran molestia por contratar a Oribe Peralta, quien es visto como uno de los últimos referentes del América. Incluso, desde la llegada de Jorge Vergara era una regla no hacer negociaciones directas con el acérrimo rival del Rebaño Sagrado. Hoy, eso se rompió para reforzarse con dicho delantero. Pero José Luis Higuera aclara que fue una “excepción”.

“Para mandar un mensaje a la afición de que esto no se debe hacer. Las excepciones en la vida confirman la regla y siempre hay situaciones excepcionales. No por ego o ideales debemos dejar pasar oportunidades en la vida. Tenemos dos años muy malos en el club, no podemos dejar pasar las oportunidades”, explicó Higuera.

“Estamos en una situación que el que no entienda dónde estamos, está perdido y equivocado. Esta excepción si había algún momento en que debíamos tomarla, en estos 16 años, era ahora. Se nos ha recriminado, pero es un jugador top, es mexicano, campeón, medallista olímpico, no necesito hablar de lo que representa fuera y dentro de la cancha. Hay tantas cosas positivas que ni por ego ni por el ideal podemos dejar de hacer una excepción”, agregó el polémico directivo.

Así, prometió que ya no habrá más americanistas, luego de hacer una excepción con Peralta.

“Que entienda la afición que esto no va a ser el día a día, ni nos vamos a estar fijando en americanistas. Dicho sea de paso, como dijo Miguel Herrera: Oribe no es un referente del América, él es un gran referente de México, es un gran goleador mexicano, que puede jugar en cualquier equipo y lo evaluamos así. Sería muy diferente traer a Cuauhtémoc Blanco, a traer un gran jugador mexicano, que tuvo un paso exitoso por América. Pero esto no será el común denominador, lo tengo muy claro”, sentenció.

Finalmente, José Luis Higuera se negó a aclarar si Oribe Peralta tuvo algún costó para Chivas o llegó gratis. “Es una negociación confidencial en términos económicos, pero si agradecer a Emilio Azcárraga porque facilitó que Oribe tuviera libertad de decidir. El actor más grande de todo esto es Amaury (Vergara), que está convencido de que debíamos hacerlo. Gracias a Oribe que aceptó venir, pero los términos económicos son confidenciales y no puedo hablar de ello”, concluyó.

