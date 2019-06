Encuentran fotos inéditas de los ataques a las Torres Gemelas en NY

Más de dos mil fotografías tomadas en la Zona Cero de Nueva York, sitio en el que se encontraban las Torres Gemelas, han sido publicadas en este año, tras haber quedado abandonadas en CD's, los cuales fueron conseguidos en una venta de garage.

Al parecer, las imágenes fueron captadas por un trabajador de la construcción quien no ha sido identificado. Presuntamente ayudó en las labores de limpieza de los restos del World Trade Center y el área cercana.

Los CD's estaban en mal estado, pero se pudo recuperar su contenido.

Ahora, las imágenes pueden ser consultadas en la página de Flickr de Jason Scott, quien ha compartido una selección a través de Twitter desde que el comediante Jon Stewart pidió al Congreso de Estados Unidos extender la asistencia médica de los primeros respondientes (bomberos y policías), quienes padecen secuelas de las labores.

The CDRs were absolutely falling apart. Some of the photos are already lost because the CDRs just tend to rot over time, and here, about 18 years later, that was asking a lot. Back up your old CDRs please. pic.twitter.com/SVB3zxiYRQ — Jason Scott (@textfiles) June 11, 2019

"Perdimos a este fotógrafo y muchas de las personas que estuvieron ahí [ahora] están enfermas, muertas y miserables por el trabajo que hicieron en la Zona Cero durante esos primeros meses. Les dijeron que el área era limpia y segura. Es bastante obvio que no lo era. La petición de financiación de Jon Stewart está en lo correcto".

But we lost this photographer and many people who were there are sick, dying, and miserable from work they did at Ground Zero during those early months. They were told the area was all-clear and safe. It is quite obvious it was not. Jon Stewart's plea for funding is in the right. pic.twitter.com/VfW6W0ITxk — Jason Scott (@textfiles) June 11, 2019

Cerca de tres mil personas murieron el 11 de septiembre de 2001, cuando cuatro aviones secuestrados se estrellaron contra el World Trade Center en Nueva York, el Pentágono y un campo en Pennsylvania.

Se cree que aproximadamente 400 mil personas han estado expuestas a contaminantes tóxicos o sufrieron lesiones o traumatismos en el mismo día, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Musical sobre atentados a las Torres Gemelas llega a Miami

El musical sobre la hospitalaria acogida que los habitantes de Gander, la pequeña capital de la isla canadiense de Terranova, dieron en 2001 a las siete mil personas que desembarcaron en aviones desviados después de los atentados del 9/11, llega a Miami como "una celebración de humanidad".

"Fue un bello despliegue de bondad, generosidad y humanidad", señaló Beverly Bass, la primera mujer capitana de American Airlines, en quien está basado uno de los personajes de "Come from Way", el musical estrenado en Broadway en 2017 y que se presenta del 18 al 23 de junio en el Arsht Center de Miami.

Los canadienses Irene Sankoff y David Hein son los autores -libreto, música y letras- de una obra que se estrenó en 2013 en el Sheridan College de Oakville (Canadá) y fue cosechando éxito tras éxito por teatros de Estados Unidos y Canadá hasta llegar cuatro años después a Broadway, la meca del teatro musical.

Basado en hechos y personajes reales, "Come from Away", se ha presentado también en Dublín y Londres, en julio sube a las tablas en Australia y actualmente está de gira por varias ciudades estadounidenses.

Con información de EFE

