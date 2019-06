Trump insiste en plazo de dos semanas antes de empezar "la gran deportación”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este domingo en que los demócratas tienen dos semanas para negociar "cambios simples" en el proceso de asilo y los vacíos legales de la migración e indicó que de lo contrario comenzará "la gran deportación".

"Quiero darles a los demócratas todas las oportunidades para negociar rápidamente cambios simples en asilos y vacíos legales", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

"Esto arreglará la frontera sur, junto con la ayuda que México nos está brindando ahora", agregó en su mensaje, aunque admitió que aunque "probablemente no suceda, vale la pena intentarlo".

De lo contrario, señaló: "Dos semanas y la gran deportación comienza".

I want to give the Democrats every last chance to quickly negotiate simple changes to Asylum and Loopholes. This will fix the Southern Border, together with the help that Mexico is now giving us. Probably won’t happen, but worth a try. Two weeks and big Deportation begins!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2019