Fiscalía todavía no sabe si Maleck alcanzará fianza

João Maleck, futbolista mexicano de ascendencia camerunesa, continúa a disposición del Ministerio Público. Y será este martes, a más tardar, cuando conozca su situación jurídica, lo que le permitirá saber también si alcanzará el beneficio de libertad bajo fianza, tras el incidente automovilístico que protagonizó y que dejó saldo de dos personas muertas.

La Fiscalía General del Estadio anunció este lunes que no quiere apresurar el peritaje, pues desea que no deje lugar a duda. Por ello, todavía se desconoce si el delantero que militaba en el Sevilla B de la Segunda División de España conducía en estado de ebriedad, tampoco se ofrecieron detalles sobre las condiciones en que ocurrió el accidente.

“Vamos esperando a que se resuelva el caso ante el Ministerio Público y vamos a tomar ahí ya una postura y decisión firme. Desde luego estamos partiendo de una frase muy sencilla, la ley nos exige el apoyo a las victorias en el debido proceso. En su momento se informara la decisión que se tomará. Lo entendemos y es una postura que sumimos como propia, el temor de la familia (de las víctimas, de que Maleck salga libre). Es una postura que asumimos como propia”, explicó el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís Gómez.

“Vamos esperando que los peritos determinen. Al momento de solicitar el peritaje de causas, el perito debe determinar si hay huella de frenada, qué distancia tiene del impacto al momento de frenar y a través de una serie de cálculos matemáticos, tratan de arriba a la velocidad probable que venía. Cuando tengamos el peritaje de causas, veremos si hubo frenada o si fue el impacto directo. Estamos cerca de recibirlo, no queremos presionar a los peritos de ciencias forenses para que el peritaje se haga con toda certeza y que no haya margen de duda”, agregó.

“Ya fue localizado un video (de cámaras de seguridad) en el momento exacto que se ocasiona este lamentable hecho. El video ya seguramente será incorporado a la carpeta de investigación, los dictámenes periciales se encuentran terminados y se tiene ya básicamente muy avanzada la carpeta de investigación con la finalidad de resolver el término constitucional que vence este martes las 11:00 y si se puede lo resolveremos antes”, sentenció Solís Gómez.

El Fiscal estatal negó ofrecer detalles sobre el presunto estado de ebriedad en que conducía el futbolista João Maleck. “Tengo información ya de ciencias forenses que están los resultados, si me permiten cuando tengamos físicamente de la evidencia se las haremos conocer. Me dicen que estamos por recibir los últimos documentos. Les pediría, para no dar información que la defensa pueda utilizar para definir estrategia, que me den oportunidad que consten todas las actuaciones debidamente en la carpeta de investigación para que el hecho de darles yo información no sirva de apoyo a este personaje en su defensa legal”, señaló.

Pero aclaró que el delantero no se opuso a realizar el examen de alcoholemia. “Si hubo cooperación, se tomo la muestra para ser desahogada por los peritos. No es de manera inmediata dado que lo primero las autoridades que llegan, llevan a cabo las labores de auxilio a las víctimas, el primer respondiente asume el control del evento y empieza el informe, una vez terminado se pasa al Ministerio, que ordena las pruebas. Aquí hablamos de que la prueba fue elaborada horas después”, concluyó.

