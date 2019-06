Las cintas VHS vintage de Disney se venden por miles de dólares en eBay

Las películas de Disney son un perfecto viaje nostálgico. Es el tipo de contenido que te lleva de vuelta a tiempos más sencillos cuando te preocupaba más que la Cenicienta encontrara a su Príncipe Azul que esperar que aquel muchacho te contestara el mensaje de texto. Los recuerdos de esa época no tienen precio.

Supuestamente, las versiones en VHS de los clásicos de Disney como La sirenita, El zorro y el sabueso y La bella y la bestia se venden por más de 17 mil 500 dólares. Estos artículos coleccionables de edición limitada cuestan más que lo que probablemente valga cualquiera de las reinas malvadas. Estos precios exorbitantes han aparecido desde 2016 y una visita rápida a la tienda en línea eBay.com muestra que estas colecciones valen millones de dólares, especialmente las ediciones Black Diamond, lanzaron entre 1984 y 1993.

Que un producto nostálgico, como tu película favorita de Disney, haya alcanzado este precio podría parecer demasiado. Pero bueno, los artículos coleccionables de Harry Potter y Polly Pocket valen actualmente una fortuna. Entonces, ¿por qué no pueden valer tanto estas reliquias de películas animadas que son básicamente restos del contexto cultural del siglo XX? Al menos es el enfoque de "creer en cosas imposibles" de Alicia en el País de las Maravillas que la mayoría de la gente parece tener con esta noticia.

Pero si bien las películas de Disney han mantenido su moralidad, puede haber una verdad oscura detrás de lo que está impulsando el valor de las versiones en VHS. Resulta que podrían no valer tanto en realidad. The Balance Small Business Blog señaló en 2018 que el precio de venta de un producto en eBay es un poco diferente al precio de venta real. Por lo tanto, incluso aunque encuentres una cinta VHS de edición limitada Black Diamond con casi todas las películas de Disney por hasta un millón de dólares, es posible que no haya compradores.

"Hay muchas personas que solo participan por diversión y simplemente aumentan la oferta, pero en realidad no compran nada", dijo a VICE Raju PP, director ejecutivo de TechPP, un blog tecnológico. "En este caso, mi opinión es que probablemente no todos los vendedores son genuinos, pero ha estado sucediendo desde 2016 y las personas que lo tienen en cuenta están probando su suerte o tratando de realizar ventas a un precio alto".

Debido a que eBay funciona de una manera que permite a sus usuarios ofertar por un objeto, incluso si no tienen planes de comprarlo, es posible que el precio que la gente paga en realidad no se refleje en el sitio web. De hecho, también es una forma de lavar dinero o vender una sustancia prohibida disfrazada. Una de las pocas excepciones podría ser la caja de The Little Mermaid Black Diamond con una portada que luego fue prohibida por ser "inapropiada" porque el castillo parecía un pene, que ahora tiene un valor estimado de aproximadamente nueve mil 594 dólares.

"Con eBay, el desafío es saber quién es un vendedor genuino, lo cual depende de las calificaciones que obtengan de las personas que les compran los productos", dice Raju. "La suposición es que a lo largo del tiempo, estas reseñas reflejan la experiencia del vendedor".

Sin embargo, si se dirigen a los listas de resultados de eBay, verán que incluso los productos que tienen una etiqueta de vendedor verificado y más de 100 comentarios no parecen tan genuinos. Porque, ¿cómo es posible que un objeto coleccionable de edición limitada que muestra la cantidad de un artículo tenga más de 100 reseñas desde 2006?

Es como aquella frase de La bella y la bestia: "Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, porque la belleza se encuentra dentro".

