Sismo de 7.1 sacude sur de California

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), reportó u sismo de 7.1 en el sur de California. A través de redes sociales se compartieron imágenes del movimiento, incluso se reportó que el movimiento de tierra se sintió en Tijuana, Baja California.

El sismo ocurrió a 0.9 kilómetros de profundidad a las 20:33 hora local y el epicentro se ubicó unos 17 kilómetros al norte-noreste de Ridgecrest, una localidad de unos 30 mil habitantes 250 kilómetros al norte de Los Ángeles, donde se sintió el temblor.

Este es el segundo movimiento telúrico que se registra en California en dos días, este 4 de julio ocurrió un temblor de 6.4 en el sur de California.

Los hechos ocurrieron en el día que Estados Unidos festeja su independencia. El epicentro del sismo se registró 12 kilómetros al suroeste de Searles Valley, en California, una zona principalmente despoblada. Tuvo una profundidad de 8.7 kilómetros.

En Tijuana no se sintió muy fuerte. Solo un susto.

7.1 magnitude #EarthquakeLA? Just roll with it. pic.twitter.com/biXRVo0CTs

— San Diego Padres (@Padres) July 6, 2019