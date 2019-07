Omar Bravo desea lo mejor a Chivas en lucha por evitar el descenso

El pasado no puede borrarse: Omar Bravo vivió grandes momentos con Chivas, es el máximo goleador en la historia del equipo y por ello siempre le deseará lo mejor. Por eso hoy, el ex delantero confía en que el Guadalajara tendrá buena suerte el próximo año futbolístico para salir bien librado de la lucha por evitar el descenso. Y advierte que no será sencillo.

“Como lo he manifestado desde hace casi tres años que salí del club, siempre les deseo lo mejor. Siempre he tratado de ver cómo van, cómo se están desempeñando y me dio mucha alegría cuando ganaron el campeonato con Almeyda, cuando yo me fui. Ahora mismo están batallando, están trabajando duro para salir de una zona que no es fácil estar en una situación de descenso. Les deseo lo mejor, yo no he abierto un canal de comunicación con ellos desde hace tres años que me fui. Nada, la vida sigue”, explicó.

“El 10 de julio cumplo tres años de que me fui de Chivas y siempre les deseo lo mejor. Hablar del Guadalajara a mí realmente… cuando era jugador de Chivas decía que era difícil cuando alguien ya identificado muchos años con una institución hablaba o decía tal cosa, siempre para generar polémica. Desde este lugar siempre he tratado de que ellos sumen y no resten”, añadió.

Omar Bravo confió también en que los refuerzos de Chivas contribuirán para la salvación. “Deseo suerte al Guadalajara, no sé cómo estén trabajando ahora. No me he involucrado con la institución para nada. No he abierto un canal de comunicación con ellos. Simplemente como aficionado ya, deseo que les vaya bien con Alanís, con Oribe o con quien esté”, sentenció.

Finalmente, ahora que estudia para ser técnico, no ocultó la ilusión de alguna vez dirigir a Chivas. “No sé, nunca digas nunca. Yo me preparo para ser entrenador y hacerlo bien. Ya con ello, representar a la institución que me dé la oportunidad de trabajar. Hablar de Chivas, por supuesto que no puedo olvidar la cruz de mi parroquia. En algún futuro, no sé qué se pueda dar. Es una carrera muy difícil la de entrenador”, concluyó Omar Bravo.

Lo más visto de Publimetro TV: