Conaliteg reporta 50% de avance en impresión de libros de texto gratuito

El titular de la Comisión Nacional De Libros De Texto Gratuitos (Conaliteg), Antonio Meza Estrada, aseguró que ya alcanzó 50% de la impresión de los libros de texto que se distribuirán en todas las escuelas de educación básica del país para el próximo ciclo escolar 2019-2020.

"Llevamos ahorita más o menos 50% de los libros producidos, que en total hablamos de 176 millones de libros y a la par ya están distribuyéndose a todos los estados", comentó en una entrevista con Publimetro.

Aclaró que con este avance se descarta que se tenga una crisis sobre la producción del material escolar como se ha manejado, ya que simplemente se realizó una reprogramación en la que se logra diariamente la impresión de entre tres y cuatro millones de libros de manera adicional.

“Es una reprogramación, no es una crisis, no se habla de que no va a haber libros o que se cancela la entrega o que no hay presupuesto para ello”, detalló.

Meza Estrada consideró que para la primera semana de agosto se estará concluyendo la elaboración de los libros, mientras que la distribución acabará en la tercera semana del mismo mes, dejando los libros en los 238 almacenes estatales para su oportuna distribución.

"No descartamos que al inicio escolar una que otra escuela no reciba todo el material a tiempo, pero precisamente para eso tenemos mecanismos de atención que se operan ya bajo demanda. Si una escuela tiene problemas entramos en contacto y los atendemos, pero hay que recordar que la distribución hacia las escuelas ya les toca a los estados, nosotros cumplimos al entregar a los almacenes", subrayó.

En este punto precisó que de los 176 millones de libros, se repartirán de manera pareja a todo el país y será labor de cada entidad desarrollar –conforme su plan estatal de distribución– ya sea por escuelas o jurisdicciones.

"Se descarta retraso en impresión y distribución, eso está fluyendo, lo único es que estaremos cerca del ciclo escolar pero esta saliendo el proceso como estaba planeado", apuntó

La totalidad de los libros se divide en:

8 millones de libros para nivel preescolar

107 millones de libros para nivel primaria

31 millones de libros para nivel secundaria

8 millones de libros de inglés

2.7 millones de libros para comunidades indígenas

11 millones para telesecundarias

1.5 millones de libros para escuelas de tiempo completo

5 millones de libros para convivencia escolar

113 mil libros de Braille y para débiles visuales

Dijo que el principal motivo de este desfase en la impresión y distribución de los libros se debe a que se por el cambio en la compra de papel llevó un desfase en las fechas, pues se debió iniciar con la impresión en noviembre y se inició cuatro meses después, en marzo pasado.

"Cambiamos las fechas de salida pero siempre ha sido nuestro deseo que se cumpla con la distribución de todos los libros para todos los niños y todas las escuelas, garantizando que al inicio escolar estará con el material", apuntó.

Estatus de la impresión

4 meses de retraso en la impresión y reparto de libros, por el cambio en la compra del papel

50% de los libros de texto restantes se imprimirán en casi un mes

Para los nuevos libros de texto se reciclaron las boletas electorales utilizadas el pasado 1 de julio de 2018

