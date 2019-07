Miguel Ponce tiene un pie fuera de Chivas

Los días de Miguel Ponce como futbolista de Chivas parecen estar contados. El técnico Tomás Boy reconoció este lunes la posibilidad de que emigre. Según lo trascendido, su destino sería el Atlético de San Luis, recién ascendido a la Primera División. Para ocupar ese puesto, la directiva rojiblanca enfocaría sus esfuerzos en contratar a Jorge Torres Nilo, veterano jugador de Tigres.

“Todavía estamos platicando esta situación de (Miguel) Ponce, que ha entrenado bastante bien, pero se había determinado tomar una salida para él y es posible que pueda venir otra carta”, explicó el entrenador este lunes, al volver a la ciudad de Guadalajara, tras el amistoso ante Boca Juniors.

En los últimos dos encuentros de pretemporada, frente a los argentinos River Plate y Boca Juniors, ya no tuvo actividad Miguel Ponce. Ahora, su destino estaría en el Atlético de San Luis y Chivas buscará a Jorge Torres Nilo para cubrir la lateral izquierda con un hombre plenamente probado en el balompié nacional.

Por otra parte, Tomás Boy se dijo satisfecho pese a la derrota ante Boca Juniors. “Mostramos otro rostro que es importante. Creo que estuvimos más cerca de algo que me gustaría que pasara en el equipo. El equipo trabajó bien, tuvo sus oportunidades y creo que el marcador dice algo que no pasó en el partido. No es tan importante eso, lo importante fue el funcionamiento y que todos los jugadores que participaron se desenvolvieron bastante bien”, señaló.

“Los resultados siempre son importantes porque un equipo como Chivas no puede darse el lujo de estar perdiendo juegos. Pero en este proceso de preparación, el resultado no es tan importante como el funcionamiento que pueda tener el equipo. Lo que creo es que no se deben dar estos resultados, a mí me gusta ganar hasta en las canicas, pero no es tan importante el resultado ahorita. Tenemos que seguir, esperemos que en los siguientes partidos podamos contar con el resultado también, porque es importante trabajar con resultados buenos”, agregó.

“Hay espacios del juego que me preocupan o más bien me tienen ocupado en el sentido que no podemos permitirnos estos errorcitos que pueden echar a perder el trabajo de un partido, pero me quedo contento con la decisión, el trabajo y la producción de jugadas. El partido lo puedo dividir en dos partes, cuando tuvimos profundidad y la segunda mitad cuando tuvimos más control, pero ni tanta profundidad, entonces ahí está el dilema”, finalizó el técnico de Chivas.

Lo más visto de Publimetro TV: