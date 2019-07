Tomás Boy denuncia poco apoyo de la Federación para Chivas

Chivas tendrá un problema para arrancar el Apertura 2019. El sábado 20 de julio, enfrenta al Benfica de Portugal en Estados Unidos, dentro de la International Champions Cup y un día después visita al Santos Laguna, en la primera fecha del torneo local. Se buscaron alternativas para no empalmar los encuentros y Tomás Boy lamentó la falta de apoyo por parte de la Federación Mexicana de Futbol.

“Ahora viene lo más difícil de la pretemporada que es alternar un partido de la Liga con tres partidos muy importantes de la Copa, la ICC (International Champions Cup), que nos viene bastante bien. Pero eso ya sería el colofón de la pretemporada y tenemos que estar listos para el partido contra Santos”, explicó este lunes el técnico.

“Hemos avanzado en la preparación y el equipo tiene que dar otras cuestiones. Ya tiene que hacerse más presente en el marcador, se tienen que cometer menos errores, la sincronización tiene que ser mejor. Lo único malo es que voy a tener que dividir al equipo, es la única cosa”, añadió el “Jefe” Tomás Boy.

El técnico cree que esta situación pudo evitarse y por eso se quejó de la falta de apoyo. “Nos parte mucho, pienso. Me hubiera gustado que la Federación fuera más accesible con nosotros, un poco más comprensiva. Más allá de que a lo mejor se piensa que no debimos tomar esta copa, para nosotros es muy importante. Entonces, pienso que la Federación podía haber tomado otra actitud hacia el Guadalajara, para darnos la facilidad de enfrentar a estos adversarios, que no siempre se tiene esa posibilidad y hacerlo de forma más cómoda, menos dividida. Jugamos el sábado y jugamos el domingo, entonces le voy a dar prioridad a la Liga en ese partido”, concluyó.

