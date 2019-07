Ombudsman asegura que la CNDH no busca confrontarse

El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, aseguró que no buscará confrontarse con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, luego de que asegurara que no había calidad moral en la institución.

"Me sorprendió y me preocupó; expresiones como las dichas por el señor Presidente, a quien yo respeto en lo personal y en lo institucional; que no comparto su visión. Creo que me parece grave que se condene la disidencia, el que se disienta en las visiones, y que no sé si con ello se busque inhibir las atribuciones de la CNDH", precisó.

Luego de presentar un diagnostico sobre el delito de trata de personas en el país, el ombudsman dijo que le están acercando información sesgada, pues para las acción de inconstitucionalidad que presentaron en contra de las leyes secundarias de la Guardia Nacional fueron muy claros.

"Nos pronunciamos en Tanhuato, nos pronunciamos en Apatzingán, nos pronunciamos en Nochixtlán, nos pronunciamos en Iguala; ahí están nuestras Recomendaciones específicas y ahí está la Recomendación 49/2009 de ABC, que se emitió incluso en un periodo anterior a su servidor. La CNDH ha alzado la voz y ahora ha interpuesto las acciones de inconstitucionalidad, en ejercicio de sus atribuciones, y nosotros lo único que proponemos es que ese marco jurídico se fortalezca", apuntó.

González aseguró que la CNDH tiene calidad moral y apeló a que se dé esa congruencia, ya que la institución es un contrapeso sano, no confrontativo, no es adversario de las instituciones.

"Tan tiene calidad moral que ahí están los pronunciamientos y ahí está la respuesta de la sociedad solicitando nuestra intervención, ahí está el crecimiento en el número de las quejas, por eso digo que me preocupa y me ocupa el que se hagan estas expresiones que yo invito a que busquemos trascender", expuso.

Finalmente se dijo abierto al diálogo pues la Comisión Nacional no tiene adversarios, "ya que no se puede tener adversarios en la defensa de la dignidad humana; los gobiernos buscan respetar esa dignidad y lo que hace el Ombudsperson es pedir que se respete esa dignidad. Creo que el Ombudsperson ha cumplido su papel y lo sigue cumpliendo, y la CNDH seguirá alzando la voz cuando observe que se pueden violentar derechos humanos o sean actualizado estas violaciones".

"La CNDH vuelve a extender la mano para interactuar, dialogar, coordinarse, en un ámbito de prevenir y en un ámbito de corregir. Pero también, cuando necesita alzar la voz porque observa una violación a derechos humanos, ahí estará la mano que identifica a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no en el ánimo confrontativo; en el ánimo de que haya esta interacción entre las instituciones del Estado democrático, el Gobierno de la República como los gobiernos estatales y municipales, como los organismos autónomos en este caso la Comisión Nacional, todos somos órganos del Estado, todos buscamos que se fortalezca el proceso democrático. No es descalificando instituciones como se va a fortalecer. Yo apelo a que tendamos ese puente de diálogo y no de confrontación", dijo.

