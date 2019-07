Daniela de 18 años desapareció luego de abordar taxi en Xochimilco

Daniela Ramírez Ortiz desapareció el 19 de mayo pasado luego de abordar un taxi en la alcaldía Xochimilco; las autoridades capitalinas investigan osamentas encontradas en Tlalpan.

Antes de su desaparición, la joven de 18 años que trabajaba en una pizzería en Xochimilco intercambió algunos mensajes de auxilio con un amigo y, desde entonces, nadie supo más de ella.

Margot Ortíz, madre de Daniela, dio a conocer los últimos mensajes que envió su hija.

“Creo que el taxi me quiere secuestrar -escribió- me está llevando casi a Tres Marías. Ayúdame. Ya no se ve nada. Estamos por Parres El Guarda. Ya pasamos el Ajusco. Ayúdame por favor”, pidió a su amigo.







Publicidad







Hasta el momento no se sabe nada de su paradero.

La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, informó que se realizó un operativo en el poblado de Parres, alcaldía Tlalpan, en el que fueron localizadas dos osamentas que no han sido identificadas.

"Nosotros hemos realizado ya algunas búsquedas, recordarán que hace unos meses hicimos una búsqueda en el Cerro de la Estrella, encontramos por ahí un cráneo; y ahora, hicimos una búsqueda en Parres, encontramos dos osamentas, vamos a ver de quién son, cómo están, esperemos que, con las pruebas periciales podamos identificar”, detalló.

La madre de la joven escribió un mensaje en sus redes sociales: "Dany, te estoy esperando. No tengas miedo, todo va a estar bien”.

Daniela mide 1.65 metros, es de complexión delgada, tez morena, frente amplia y boca grande con labios gruesos, tiene cejas rectas semipobladas, cara cuadrada y nariz mediana.