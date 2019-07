Irán acelera el enriquecimiento de uranio y EU le acusa de chantaje

Estados Unidos acusó a Irán de "chantajear" a la comunidad internacional al amenazar con seguir aumentando su actividad nuclear si no se le compensa por las sanciones de Washington, al tiempo que el país de oriente medio ha aumentado la pureza del uranio que se le permite en el acuerdo de 2015.

"Irán no tiene una razón creíble para ampliar su programa nuclear y no hay otra forma de interpretar esto que como un crudo y transparente intento de chantajear pagos a la comunidad internacional", denunció Jackie Wolcott, la embajadora estadounidense en el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena (OIEA).

Wolcott hizo esta afirmación durante una reunión extraordinaria de la Junta de Gobernadores de esa agencia de la ONU, convocada por Washington tras saltarse Irán los límites impuestos a su programa atómico en el acuerdo firmado en 2015 con Alemania, Francia, Reino Unido, Rusia, China y EU, país que lo abandonó el año pasado.

Iran has long been secretly “enriching,” in total violation of the terrible 150 Billion Dollar deal made by John Kerry and the Obama Administration. Remember, that deal was to expire in a short number of years. Sanctions will soon be increased, substantially!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2019