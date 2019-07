Renuncia embajador británico en EU tras pelea con Trump

El embajador británico en Estados Unidos, Kim Darroch, presentó este miércoles su dimisión a raíz de la polémica surgida al filtrarse unos documentos en los que calificaba a la Administración de Donald Trump de "disfuncional" e "inepta".

Darroch decidió presentar la renuncia para poner fin a las conjeturas acerca de su posición al frente de la Embajada del Reino Unido en Washington, algo que hacía "imposible" cumplir con su labor diplomática, dijo el diplomático en un comunicado.

El presidente de Estados Unidos criticó duramente al embajador después de que la prensa británica revelase que Darroch había afirmado en unos documentos internos que para comunicarse con Trump es "necesario presentar argumentos simples", incluso toscos.

The wacky Ambassador that the U.K. foisted upon the United States is not someone we are thrilled with, a very stupid guy. He should speak to his country, and Prime Minister May, about their failed Brexit negotiation, and not be upset with my criticism of how badly it was…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2019