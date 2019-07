Bajan de 85 a 77 los homicidios dolosos en Nayarit: Sedena

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, informó que, de diciembre a mayo se han registrado 77 homicidios dolosos, cifra que comparada con el mismo periodo en la administración pasada (con 85 homicidios) bajó 9.4%.

“Hay una tendencia a la baja”, aseguró el titular de la Sedena en rueda de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador desde Nayarit.

El general indicó que a nivel nacional, Nayarit se encuentra en el 27 lugar en incidencia delictiva y de los homicidios dolosos registrados (77), 34 están vinculados a la delincuencia organizada.

Señaló que la disminución de homicidios en el estado se debe a que desde el 1 de diciembre se integraron tres coordinaciones regionales en donde ya operan 380 elementos de la Guardia Nacional.

No obstante, Sandoval González reconoció que hace falta incrementar la presencia policial para mejorar la seguridad. “Se ha hecho buen trabajo, pero se requiere mayor número de efectivos y la posibilidad de cubrir con cámaras de seguridad en municipios con altos indices delictivos”, dijo.

Nayarit era el pulgarcito, pero ha mejorado: AMLO

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que Nayarit era como el pulgarcito en años anteriores, un estado abandonado, pero aseguró que ya ha mejorado en materia de seguridad.

“Es notorio que en Nayarit han mejorado las cosas en el terreno de seguridad publica. Vivieron tiempos muy difíciles, tiempos en que estaba desatada la violencia en Nayarit y ahora las cosas han cambiado, han mejorado, no como quisiéramos, pero es evidente el cambio, es evidente de que hay ahora más seguridad”, dijo.

Agregó que la mejora en seguridad se ha debido en parte a que los policías están mejor pagados. “Antes ganaban cinco o seis mil pesos mensuales y ahora ganan 15 mil en términos generales”, sostuvo.

Además, destacó que la enseñanza que deja Nayarit es que la autoridad ya no está involucrada en actos ilícitos puesto que antes había asociación delictuosa entre autoridades y delincuentes.

“Cuando hay frontera, cuando hay una raya que divide a la autoridad y a la delincuencia, cuando no existe frontera, cuando no se sabe dónde termina la delincuencia y donde comienza la autoridad, no hay ninguna posibilidad de garantizar paz y tranquilidad”, aseguró.