Juzgado de Morelos aclara que no ordenó aprehensión de César Duarte

El Consejo de la Judicatura Federal aclaró que el Juez Octavo de Distrito de Morelos no ordenó la captura del ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, ya que dicho juzgado no lleva a cabo ningún proceso en contra del ex mandatario.

Te puede interesar: Jenaro Villamil reporta aprehensión de César Duarte; él mismo se desmiente

En un comunicado se precisó lo siguiente: “El pasado 1 de julio el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, Sentencia 1852/2017-2, resolvió no amparar a César “D” contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Morelos, en el Estado de Chihuahua”.

Por lo que el el juez del Estado de México negó amparar a Duarte contra las órdenes de aprehensión liberadas previamente por un Juez local del municipio de Morelos en Chihuahua.

El jueves por la noche, Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), informó en sus redes sociales que Duarte había sido capturado en Italia; sin embargo, minutos después precisó que sólo se trataban de versiones extraoficiales no confirmadas.

VIDEO RECOMENDADO EN PUBLIMETRO TV: