Cancela Semovi permiso para operación de Mobike en CDMX

La Secretaría de Movilidad anunció que la empresa de renta de bicicletas sin anclaje Mobike no tendrá el permiso anual para el periodo 2019-2020, debido a que no realizó el pago de la contraprestación que ofertó para su operación en la Ciudad de México, por lo que deberá dejar de operar en la capital del país.

La empresa participó en la primera fase del proceso para el otorgamiento de un permiso anual, en la que entregó un Manifiesto con el que aseguró que contaba con la solvencia económica para la prestación del servicio. En esta primera fase recibió una constancia de participación para la segunda fase para la obtención de un permiso anual.

El 11 de junio, en una sesión en la que participaron todas las empresas que obtuvieron la constancia de participación referida arriba, Mobike presentó una oferta por 6 millones 240 mil pesos para operar con 2 mil 400 unidades en la ciudad, es decir, ofreció pagar 2 mil 600 pesos anuales por unidad en servicio.

Con base en el Aviso de la segunda fase, el 13 de junio de 2019, se notificó por escrito a la empresa Mobike que había resultado en la combinación elegida junto con las empresas Jump y Dezba, y debía realizar el pago correspondiente el 26 de junio antes de las 15:00 horas.

"Es importante resaltar que las empresas Jump y Dezba sí cumplieron con el pago correspondiente (Jump con mil 900 unidades y dos millones 470 mil pesos; mientras que Dezba con 500 unidades y 900 mil pesos, respectivamente)", informó Semovi.

Mobike no pagó

El 25 de junio la empresa Mobike solicitó una ampliación del plazo para realizar el pago por la cantidad ofertada, mismo que se le otorgó para poder pagar como plazo máximo el 1º de julio.

La empresa Mobike ingresó un recurso de amparo el 20 de junio de 2019, donde el juez le concedió la suspensión temporal e hizo del conocimiento a la empresa que contaba con 5 días para demostrar que contaba con la suficiencia presupuestaria.

Al concluir estos 5 días el Juzgado Décimo Segundo de Distrito negó la suspensión definitiva del juicio de amparo 859/2019-VI, por lo que Mobike debía realizar el pago correspondiente, lo cual no sucedió. Por esta razón, al no realizar el pago de la contraprestación que la misma empresa definió, no podrá operar pues no se le otorgará un permiso anual.

Respecto a las unidades que no serán cubiertas por Mobike, la SEMOVI destacó que abrirá un proceso para las empresas que participaron y acreditaron lo establecido en ambos avisos puedan incrementar su parque vehicular, lo que garantiza que la demanda sea cubierta y los usuarios de esta opción de movilidad puedan realizar sus traslados.

"Las bicicletas de Mobike dejarán de operar en la Ciudad de México hasta que se cubra el total de unidades de otras empresas que requiere la ciudad (cuatro mil 800)", explico Semovi.

