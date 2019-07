Protestan en EU contra las "crueles e inhumanas" redadas de Trump

Miles de personas colmaron este sábado la Plaza Daley, en el centro de Chicago, para protestar contra las redadas de indocumentados ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Artemio Arreola, de la Coalición de Illinois para los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICIRR), declaró a Efe que la concentración realizada frente a la Alcaldía, podría superar la estimación inicial de los organizadores de reunir a unas 10.000 personas.

Los manifestantes, que planeaban marchar desde la plaza hasta las oficinas de Inmigración ubicadas a pocas cuadras de distancia, desplegaron carteles donde se leía "cierren los campos de concentración", en referencia a las instalaciones donde son recluidos inmigrantes en la frontera, en particular niños.

También, "detener ahora las deportaciones", mientras que un gran cartel colgado del edificio del Daley Center, donde funcionan las cortes del Condado de Cook, dice "Fin de las detenciones, bienvenidos los inmigrantes".

Illegal immigrant protesters raise Mexican flag at ICE facility on U.S. soil.

How many Democrats will denounce this? I’ll set the over/under at 0!

Remember, this is not an invasion. 🙄pic.twitter.com/7ykhEKxPGC

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) July 13, 2019