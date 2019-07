Ángel Zaldívar ve al Monterrey para campeón

El próximo fin de semana arranca el Torneo Apertura 2019 y el Monterrey está listo para debutar frente al América. Pero no sólo eso: el delantero Ángel Zaldívar piensa en grande y asegura que los Rayados están para pelear por el título del futbol mexicano. El conjunto regiomontano se vislumbra como protagonista.

“Sí, ya estamos pensando desde ahorita en ir al Azteca con la mentalidad de ganar. No sé ustedes, yo veo un equipo con grandes figuras. El equipo pasado, Urretavizcaya y Poncho (González) creo que son dos ‘refuerzos’ (estuvieron lesionados el torneo pasado) que nos vendrían muy bien. Es un extraordinario grupo con jugadores talentosos y estamos para pelear el título”, aseguró Zaldívar.

Por otra parte, el delantero de los Rayados aborda los rumores que ponen a su compañero Rodolfo Pizarro en Europa. Los rumores han ido en aumento en semanas recientes y la última versión surgida segura que el futbolista es pretendido por el Milán. El “Chelo” se alegra por quien fuera su compañero también en Chivas.

“La verdad me da mucho gusto por él y qué bueno que tenga esa oportunidad de jugar en Europa. Si se da, qué bueno, creo que tiene talento para desarrollar su futbol en Europa y crecer. No sé (si volverá Pizarro al equipo), todavía no se integran los seleccionados y si se integra él, son bienvenidos, son gente que aporta mucho”, sentenció.

Finalmente, Ángel Zaldívar reveló que existió la posibilidad, durante la actual pretemporada, de volver al Guadalajara, a pesar de que le quedan seis meses de préstamo. “No me buscaron a mí, pero sí supe el acercamiento de Chivas. Al final no se dio, ya estaba el acuerdo de un año de préstamo. Estoy enfocado en Rayados, el equipo me tiene contemplado en su plantilla y muy contento de estar aquí. Me siento bien, me siento en forma de competir y estar al más alto nivel”, concluyó.

