Antonio Briseño competirá por un puesto titular en Chivas

Los lugares en la central de Chivas parecen tener dueños: Hiram Mier y Oswaldo Alanís. Son hombre de confianza para el técnico Tomás Boy. El refuerzo Antonio Briseño recién se integró al equipo. No ha tenido tiempo para llenarle el ojo al entrenador. Pero asegura que no está en desventaja y piensa pelear por un lugar en el cuadro titular.

“No me siento en desventaja, se puede decir que es la que me tocó, venir así y me tengo que adaptar a eso. No me puedo victimizar ahorita en el sentido de irme a la cómoda. Tengo que exigirme como si hubiera estado desde el primer día para ganarme el puesto. Sé que es difícil porque tengo dos competencias muy fuertes que es Mier y Alanís, pero lo bonito de todo es que todos vamos a crecer como jugadores, hay partidos para mostrarnos y al final si el equipo gana, quien esté en el campo es lo de menos”, explicó.

“En qué posición no está peleado. En todo el mundo y en todos los equipos, más en México, todas las posiciones son peleadas. Eso hace que el equipo crezca, que todos sean mejores como futbolistas, que nadie se relaje. Al final, lo importante es el equipo, que va a crecer individual y colectivamente. Si al final el equipo gana, no importan los nombres que estén en el equipo”, agregó el “Pollo” Briseño.

Este domingo, el plantel de Chivas viaja a Chicago. Ahí jugará el martes su primer partido en la International Champions Cup (ICC), frente a la Fiorentina de Italia. Después, vendrá la parte complicada el fin de semana, pues en días consecutivos deberá jugar ante el Benfica de Portugal y Santos Laguna, en el arranque del Torneo Apertura 2019.

“La ICC un torneo muy importante, con equipos como Benfica que fue campeón en la Liga de la que yo vengo, el Atlético de Madrid, la Fiorentina. Te da un escaparate, te mides a los grandes rivales. Ya te mediste a dos grandes de Argentina (Boca Juniors y River Plate), creo que esa preparación pocos equipos la tienen en el mundo y estamos sacando el mayor jugo posible”, detalló Antonio Briseño.

“Creo que vamos a tener buenos partidos, estoy confiado en que vamos a sacar buenos resultados y la mayoría vamos a tener minutos de juego porque hay un partido el 20 (Benfica) y uno el 21 (Santos Laguna). Al final, la competencia va a ser muy linda porque se podrán mostrar todos los compañeros y lo importante es el domingo que se saquen tres puntos para poder seguir peleando en la Liga que es lo más importante para nosotros”, afirmó el central de Chivas.

Finalmente, el “Pollo” Briseño aplaudió la decisión de tener seis capitanes en el equipo. “Espectacular, la incorporación de Oribe, Brizuela que lleva tanto tiempo aquí, Mier, Alanís, el mismo ‘Chapo’ Sánchez que tiene mucho tiempo en el equipo, Pulido… Creo que todo ese tipo de experiencia qué hay en el equipo, tanta calidad que veo y liderazgo, hacen que el equipo tenga un plus. Al final, vamos a necesitar de todos, desde el más grande hasta el más chico. Vamos a necesitar de todos para que este grupo cumpla sus objetivos planteados”, concluyó.

