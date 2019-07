Arrancan redadas contra migrantes en Nueva York

Una operación en todo Estados Unidos de redadas contra migrantes que se encuentran ilegalmente en el país estaba programada para iniciar este domingo, pero el alcalde de la ciudad de Nueva York Bill de Blasio tuiteó que empezó en la víspera en su entidad.

Funcionarios gubernamentales han dicho que la acción coordinada afectará a unas dos mil personas con órdenes de deportación vigentes en las principales ciudades del país, incluidas Chicago, Los Ángeles, Nueva York y Miami.

Por su parte, De Blasio ha advertido que su ciudad no cooperará con el ICE.

“We don't need this ICE though. This ICE as it’s formed now should be abolished, a new agency created that’s not about separating families but is actually about enforcing the law fairly and evenly.”

Candidate @BilldeBlasio, on ICE raids.#CNNSOTUhttps://t.co/974afH8Irh pic.twitter.com/YQHtmSce8L

— State of the Union (@CNNSotu) July 14, 2019