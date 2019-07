A los 39 años, Omar Bravo analiza volver del retiro

Tuvo una “probadita” y renació la ilusión de pisar el césped de forma constante. Después de jugar 10 minutos con los Leones Negros, en un partido amistoso frente al Monterrey, Omar Bravo confesó que ahora analiza la posibilidad de volver del retiro. A los 39 años de edad, el ex delantero de Chivas y Atlas podría disputar el próximo torneo de la Liga de Ascenso.

“Hay que prepararse muy bien, para ser sincero no es lo mismo estar desde otro lugar, que cuando ya empieza a ser lo que te demanda el futbol, las piernas empiezan a reaccionar diferente. Por eso hay que ser prudente y tenerle mucho respeto a este deporte. Para poder entrar a jugar otra vez, tengo que prepararme igual o mejor que ellos, que ya tienen un rato trabajando. Pero no lo descarto, la verdad”, señaló.

“Me hicieron la invitación de volver a jugar, soy muy respetuoso de los tiempos. Hay que estar bien físicamente, voy a ver, cuando entro un rato, me quedan ganas de jugar. Me voy a preparar para decidir si regreso o no del retiro, aún quedan algunas semanas. Lo que tengo claro es que hay que prepararse bien, con Ricardo (Rayas, técnico de Leones Negros) lo hemos platicado, ahora estoy enfocado en mis prácticas (para titularse como entrenador) y jugar este par de partidos amistosos, pero vamos a ver”, añadió Omar Bravo.

“La edad es de respetarse: el padre tiempo no perdona. Hay que preparase muy bien, no lo podría descartar, pero primero quiero sacar mi título profesional (como técnico). Nunca tuve lesiones de consideración, fue una carrera limpia sólo con lesiones musculares y esguinces, pero hay que ser muy prudentes”, sentenció el delantero.

Hace un año que anunció su retiro y hace dos que dejó de jugar. No imaginaba volver, pero ahora tiene la inquietud de hacerlo. “Honestamente no lo imaginaba, creo que la decisión que tomé hace ya un rato la pensé demasiado, desde que terminé de jugar en Estados Unidos. La medité con mi familia y siempre está ese amor hacia el futbol. Mi posición de punta te demanda más esfuerzo, muchos más sprints, con todo respeto para otras posiciones donde quizá tener un buen pie puedes sobrellevar el juego. En la mía casi siempre es un futbol más frontal, que te demanda más sprints. Por eso mismo decide uno hacerse a un lado”, concluyó.

