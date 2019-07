Para Atlas, sería “cobarde” pensar sólo en la salvación

Para nadie es un secreto que Atlas es uno de los equipos involucrados en la lucha por evitar el descenso. Durante el Torneo Apertura 2019, que arranca este viernes, mejorar su porcentaje será una de las prioridades. Sin embargo, el nuevo capitán del equipo, Osvaldo Martínez, aseguró que sería incluso “cobarde” solamente pensar en la salvación.

“Lo miramos de reojo esa parte porque no me gusta hablar de eso. Sería cobarde de mi parte pensar en salvarme y no pelear lo más alto, sabiendo que tengo compañeros que pueden ser protagonistas en lo más alto. Trataremos de no pensar en eso, sino en sumar cada fin de semana de a tres y pelear con los que estén arriba”, explicó.

“Sería muy mediocre de mi parte decirte que vamos a pelear la parte de abajo, la mentalidad del equipo es pelear de igual a igual con cualquiera. Tenemos buen plantel para lograr eso y todos estamos mentalizado, ilusionados con este nuevo torneo. Sabemos que se puede, somos 11 contra 11 en la cancha y si corremos todos al parejo, si dejamos todo en la cancha, el resultado será positivo. El primer examen es el viernes, jugamos en casa, con nuestra gente y los partidos de local hay que ganarlos”, agregó el paraguayo.

“Queremos empezar con el pie derecho el torneo. Hay que ir paso a paso porque decirte que vamos a ir digamos por el campeonato, es muy pronto. Debemos ir paso a paso, el equipo va a ir agarrando poco a poco el ritmo que quiere Leandro (Cufré) y la competencia interna también está buena. Somos muchos y el que baja los brazos… la decisión la tomará el cuerpo técnico”, sentenció Osvaldo Martínez.

ORGULLOSO CAPITÁN

Por otra parte, se mostró feliz de ser ahora quien porte el gafete. “Referente a ser capitán, estoy muy agradecido con mis compañeros porque ellos votaron por mí. Me tienen la confianza de ser ejemplo dentro y fuera de la cancha. No ser líder o ser capitán en la cancha sino también inculcarle a mis compañeros a no cometer equivocaciones extra cancha. Eso lo sabemos perfecto y también ser un referente con los aficionados”, señaló.

“Primeramente orgulloso de portar esta playera y ganarme en tan poco tiempo el cariño de la gente. Eso pocas veces sucede y voy a seguir rompiéndome el alma en al cancha para que el aficionado siga pensando lo mismo de mí. Junto con mis compañeros, dejaremos el alma en la cancha por esta camiseta, porque sabemos que tenemos a miles de aficionados. Nos jugamos mucho este torneo y nada mas le pido a la afición que confíe en el equipo, que apoye en las buenas y en las malas”, concluyó Osvaldo Martínez.

