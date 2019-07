Si tengo tiempo escribiré un libro sobre la economía moral: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que si tiene tiempo va a escribir un libro acerca de la economía moral, el tipo de modelo alternativo al neoliberalismo impulsado por su gobierno que pretende promover por el mundo.

“Si tengo tiempo voy a hacer un libro sobre la economía moral para explicar el modelo alternativo al neoliberalismo, a la política neoliberal, qué es lo que nosotros proponemos, de manera muy clara, muy puntual, como opción como alternativa, y tiene que ver básicamente con la honestidad, economía moral, si me tocara definir lo diría de esa forma”, indicó en rueda de prensa desde Palacio Nacional.

Denunció que administraciones pasadas se cometieron abusos y ahora “andan ahí queriendo meter miedo diciendo que esto va a alejar la confianza de inversionistas en el país”.

“No, porque hay un movimiento y nosotros somos parte de ese movimiento y vamos a promoverlo cada vez más en el mundo para que prevalezca la ética, la moral, no sólo en la política, en la economía, en las finanzas”, abundó.

Afirmó que “nunca más habrá un Fobaproa” al destacar que ese Fondo Bancario de Protección al Ahorro es un claro ejemplo del fracaso rotundo de la política económica neoliberal.

‘No aumentará la deuda’

Tras hablar de la economía moral que impulsará su gobierno, el presidente manifestó que es tiempo de ver hacia adelante por lo que aseguró que no aumentará la deuda de México en términos reales.

“Estamos pensando nosotros mantenerla en términos reales, que no haya aumento, para los que dicen dónde está el cambio, hoy les puedo decir que a siete meses no ha aumentado la deuda, es más se ha reducido la deuda pública en siete meses, no quiere decir que así va a terminar el año porque vamos a requerir algún recurso, pero no va a aumentar”, detalló.

Destacó que cuando termino el sexenio de Vicente Fox, la deuda pública era de 1.7 billones; Felipe Calderón la dejó en 5.2 billones, es decir incrementó más de 200% y el ex presidente Enrique Peña Nieto la llevó a cerca de 10 billones.

“Todo eso tiene que cambiar”, concluyó el mandatario.