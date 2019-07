Plaza Patria no tendrá permiso de usar su estacionamiento ante riesgo de inundación

Una serie de factores habrían detonado la inundación que el pasado lunes se registró en la zona de Plaza Patria, reconoció el alcalde de Zapopan, Pablo Lemus, quien adelantó que el centro comercial no podrá contar con licencia para operar el estacionamiento porque sigue implicando un riesgo para los visitantes.

El edil advirtió que el primero de los incidentes fue que el vaso regulador se rebasó y se desbordó a causa de una fisura en uno de los muros.

Eso inundó las laterales y los túneles de conectividad de avenida Patria. El lunes en la noche hasta hoy por la madrugada se realizaron estos trabajos de reparación, hoy se han culminado, incluso ya se abrió el túnel de comunicación de Guadalajara, es decir de Colomos hacia Atemajac”.

A decir del edil, el segundo aspecto fue que bajo agua y lodo a gran velocidad de zonas que antes no se consideraban como conflictivas, como es la zona de la calle Ávila Camacho, junto a El Polvorín, así como de la calle Alberta. A esta última vialidad adjudicó los deslaves a las torres que se construyeron en el lugar.

El tercer aspecto fue que un dique que fue instalado para mitigar las inundaciones en Plaza Patria se reventó. Esta ruptura impidió que el centro comercial se anegara, pero provocó que el agua se estancara en el paso a desnivel y no filtrara hacia el estacionamiento subterráneo que es usado como un segundo vaso regulador.

Ante la amenaza que este estacionamiento subterráneo se inunde de nuevo, es que se tomará la decisión de no reabrir este estacionamiento que el 10 de junio se anegó y dejó casi 250 automotores dañados y un centenar de negocios con afectaciones.

“No será reabierto, no será reabierto hasta que no tengamos la certeza de que no vuelva a suceder una inundación como la que se propició hace exactamente un año. Hoy afortunadamente, en medio de esta gran tormenta que tuvimos, no hubo vehículos con daños como la vez pasada, afortunadamente no hubo tampoco, y que es lo principal, afectaciones a personas, pero no podemos permitir la apertura del estacionamiento hasta que no se garantice la total seguridad en la zona”.

Advirtió Lemus que el estacionamiento seguirá siendo utilizado como vaso regulador alterno hasta que pase el temporal.

